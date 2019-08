Luigi, il ragazzo salvato sul materassino: «Stavo per morire, perché non mi hanno trovato prima?»

ha fatto il giro del web: lui si chiama Luigi Vazzana e qualche giorno fa è stato salvato in mare dalla Guardia Costiera dopo che era finito al largo a bordo del suo materassino, su cui si era addormentato. La versione iniziale era da film: appisolatosi sul gonfiabile, dalla costa reggina sarebbe arrivato quasi a Messina, trascinato dalle correnti. In realtà il giovane è stato recuperato ad appena due miglia da Scilla, e riportato proprio sulla costa calabrese, come ha specificato in una nota stampa la stessa Guardia Costiera di Reggio Calabria.



Mercoledì 21 Agosto 2019, 14:10

Ma Luigi, parlando al Corriere della Sera, ha altro da raccontare: perché i soccorsi sono stati così lenti nel ritrovarlo? «Non capisco perché non mi hanno trovato prima, stavo per morire di freddo», ha detto. «Devo la vita a me stesso, perché non ho perso la testa e sono stato capace di risparmiare le forze». Poi racconta ciò che è accaduto: «Ero sul materassino, forse ho avuto un colpo di sole e sono svenuto: mi sono svegliato dopo venti minuti ed ero già distante dalla riva. Ho cercato di girarmi ma nel farlo ho notato che si era bucato».Sul suo racconto ci sono dei dubbi: calatosi in mare alle 18.30, è ‘sparito’ dai radar dei suoi amici intorno alle 19.15, il che significa che non può aver dormito solo una ventina di minuti. Le ricerche sono iniziate intorno alle 19.30 e concluse all’una di notte, quando il ragazzo è stato ritrovato vicino agli scogli sotto il, direzione Bagnara Calabra. «Sentivo il corpo ghiacciato, i denti battevano da soli, ho anche vomitato. Ma non mi sono sconfortato». In tanti hanno condiviso la notizia sui social, anche con un sorriso: ma Luigi, di sorridere, non ha molta voglia.