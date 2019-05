La tregua di meteo accettabile è già finita. Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sull'Italia: una perturbazione posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il nord Africa porterà piogge sulle regioni del centro nord e venti forti su quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un'allerta meteo che prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e vento, sulla Sardegna e successivamente su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.



Per domani sono previsti invece venti di burrasca sulla Sicilia, in estensione alla Calabria. Il Dipartimento ha anche valutato per domani un'allerta gialla per rischio idrogeologico su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Dopo un primo avviso di condizioni meteo avverse, le piogge e i temporali che si stanno abbattendo sulla Sardegna orientale e meridionale hanno spinto il servizio di Protezione Civile regionale a diramare una allerta meteo con criticità ordinaria «gialla». Ampliato anche l'arco di validità temporale per rischio Idraulico e Idrogeologico: dalle 18 di oggi, sabato 25, alla mezzanotte di domani, domenica 26 maggio. In particolare i territori interessati sono quelli che ricadono nei bacini del Campidano, Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu e Gallura.

Sabato 25 Maggio 2019, 17:22

