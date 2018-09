Catturano un gatto e lo fanno sbranare dal loro cane, video choc incastra due adolescenti

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilsi inventa une, quando viene scoperto, si giustifica parlando di "errore tipografico" e fa cancellare quella voce dal portale di trasparenza dell'amministrazione comunale.È polemica a, in, intorno al sindaco della città,. Nel portale del comune, infatti, tra i titoli del primo cittadino compariva anche unin gestione e direzione degli enti sociali. Dopo che era stato scoperto l'inganno,ha dato immediatamente ordine di cancellare quella voce e si è giustificato così in un'intervista a El Diario : «Non ho voluto mai inventare nulla, a Granada tutti sanno quale sia la mia formazione e quali impegni professionali ho svolto prima di diventare sindaco. Si è trattato di un semplice errore».Laureato in educazione fisica all'università di Granada, il 49enneè sindaco della propria città dal 2016. Il master che risulta essere inventato, d'altronde, sarebbe un semplice corso seguito tra il 2008 e il 2009. Da quasi tre anni, però, quel corso era stato presentato come un vero e proprio master. Ilnon è nuovo a scandali del genere: quando esplose il, che mise in luce come molti importanti esponenti politici avessero ingigantito e falsificato i propri curricula, qualcuno aveva modificato la voce di Wikipedia di Cuenca, sostituendo la parola 'master' con quella di 'titolo'.