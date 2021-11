Massimo, ucciso a Torino: svolta nelle indagini. «Interrogato un sospettato»

Possibile svolta nelle indagini per l'omicidio di Massimo Melis, l'operatore della Croce Verde ucciso con un colpo di pistola alla tempia nella sua auto parcheggiata in via Gottardo, alla periferia di Torino, la scorsa notte di Halloween (il 31 ottobre). Una persona è stata fermata dalla polizia nel corso delle indagini: il sospetto è stato interrogato a lungo.

La notizia è stata anticipata dal quotidiano «La Stampa». Melis era stato ucciso nella propria auto parcheggiata in via Gottardo, in zona Barriera di Milano, subito dopo avere accompagnato a casa un'amica. In un primo momento le indagini non avevano escluso l'ipotesi che l'aggressore fosse un conoscente della donna. Non sono però mai state trascurate ipotesi alternative: dalle testimonianze raccolte dagli investigatori risulta che avesse avuto dei problemi con gli inquilini di un appartamento di sua proprietà.

