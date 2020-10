Il direttore Massimo Giannini positivo al coronavirus, evacuata la redazione de La Stampa

Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al #COVID19. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il #virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così “andrà tutto bene”. — Massimo Giannini (@MassimGiannini) October 5, 2020

positivo al. Il direttore desarebbe positivo al covid-19, come riportato dal sito Dagospia, motivo per cui si starebbe procedendo concome misura cautelare per tutti i giornalisti che lavorano al suo interno.Il quotidiano, come prevede la prassi, dovrà quindi procedere alla sanificazione degli ambienti e tutti i lavoratori dovranno essere messi in isoalamento fidiciario e sottoporsi ad eventuali tamponi per accertare il loro stato di salute. Nessuno potrà tornare in sede prima che sia accertata la negatività dei soggetti e la sicurezza negli ambienti.Il direttore ha spiegato l'accaduto in u. tweet: «Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al #COVID19. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il #virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così “andrà tutto bene”».