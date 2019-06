Massimo Garavaglia, il viceministro leghista indagato dalla Corte dei Conti per danno erariale

La Procura della Corte dei Conti della Lombardia, guidata da Salvatore Pilato, ha notificato un invito a dedurre al viceministro leghista all'Economia Massimo Garavaglia per danno erariale, quando era assessore lombardo all'Economia, e ad altre persone in relazione alla «vendita sottoprezzo» e alla locazione di un immobile, Palazzo Beretta a Milano, ceduto da Ats Milano, ex Asl. Un danno quantificabile in un «valore compreso» tra 2 milioni e 13 milioni di euro per la vendita e un danno da locazione per oltre 6 milioni. Giovedì 6 Giugno 2019, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA