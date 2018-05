Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, il carpentiere di Mapello condannato all'in Appello per l', ha fatto visita nel carcere di Bergamo, dov'è detenuto dal giugno 2014, all'urna con la salma del Santo Papa Giovanni XXIII, il. Con lui altri 200 detenuti.Bossetti era presente nel cortile interno dove la salma, giunta questa mattina a Bergamo dalla Città del Vaticano, è rimasta per circa un'ora. Bossetti si è avvicinato alla teca con le spoglie del Santo ponendo la sua mano sul vetro.Il muratore, incastrato dalla presenza del suo Dna sugli slip di Yara - rapita il 26 novembre 2010 è trovata morta in un campo tre mesi dopo - si è sempre dichiarato innocente.