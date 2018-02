Il sindaco Bitonci: «Gli negai la residenza. E lui mi chiese un milione di danni»

LEGGI ANCHE

PADOVA -i non ha perso tempo. L’ex sindaco leghista di Padova guidava il municipio di Cittadella quando, nel 2010, Dino Cinel, ex sacerdote vicentino accoltellato dal compagno di 18enne a Medellin in Colombia , presentò la. Lui la respinse in modo netto. Ieri mattina, appena scoperta la notizia dell’omicidio, Bitonci ha acceso il computer per esternare pubblicamente il suo pensiero.«Da sindaco di Cittadella gli ho negato la residenza - ha ricordato su- perché l’ex prete era stato accusato diin America. Ho subìto un processo per questo motivo: lui mi aveva chiesto un milione di euro dima io sono stato assolto perché un avvocato americano ha confermato i gravissimi abusi contro i minori. Lo rifarei altre mille volte, per difendere i miei cittadini. Di certo il suo, purtroppo,Quel filone americano legato alla pedofilia nel mondo ecclesiastico venne volutamente insabbiato. Papa Francesco per fortuna ha chiesto scusa per certi episodi capitati in passato».Sulla stessa linea, sindaco didal 2009. «Prima ancora di chiedere la residenza a Cittadella, Dino Cinel si rivolse a noi perchè aveva una parente a San Martino di Lupari - ricorda ora Boratto -. Negammo la residenza sia per il suo passato, decisamente pauroso, sia perché non aveva i requisiti burocratici: il passaporto non era regolare