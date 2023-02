Massimiliano Sestito catturato a Napoli, il killer della 'ndrangheta era evaso dai domiciliari

Massimiliano Sestito torna in carcere. Il killer della 'ndrangheta fuggito nella notte tra lunedì e martedì dalla sua casa di Pero, è stato catturato sabato 4 febbraio. Il 52enne è stato intercettato dai carabinieri di Milano e Napoli alla stazione Sant'Anastasia della Circumvesuviana.

Condannato a ergastolo

L'uomo si trovava in custodia cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico, che è riuscito a eludere. Nel 2013 si era già reso protagonista di una fuga ed era stato catturato sulla spiaggia di Palinuro, in provincia di Salerno. Il 52enne è stato condannato in appello all'ergastolo per l'uccisione del boss Vincenzo Femia nel 2013 a Roma. È stato condannato negli anni Novanta per l'omicidio del carabiniere Renato Lio. In seguito ha ricevuto altre condanne, tra cui narcotraffico e associazione mafiosa.

