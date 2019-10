Massacrò a coltellate il figlioletto di un anno: condannato a vent'anni. Il pm aveva chiesto l'ergastolo

Oltre che per l'omicidio del figlio, Patriarchi è stato condannato anche per le lesioni alla compagna, difesa dall'avvocato Massimiliano Annetta. Il giudice ha stabilito in 100mila euro la somma destinata alla famiglia a titolo risarcitorio. Patriarchi è stato anche riconosciuto semi infermo di mente: quando avrà scontato la condanna, dovrà passare altri tre anni in una struttura protetta come misura di sicurezza. Patriarchi, ha spiegato il suo difensore, l'avvocato Federico Bagattini, è stato «riconosciuto seminfermo e socialmente pericoloso dai periti, con il rischio di recidiva».









COSA ACCADDE Il 14 settembre di un anno fa furono i nonni materni, che avevano udito le grida provenire dalla casa della figlia, ad avvertire i carabinieri di quanto stava accadendo. Ma quando i militari giunsero sul posto, la tragedia si era già consumata e trovarono il piccolo già morto, Annalisa Landi con ferite alla testa e agli arti, la figlia allora di 6 anni ancora terrorizzata e Niccolò Patriarchi in stato di choc.



Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, la sera dell'omicidio il 34enne, in preda alla gelosia, si scagliò contro la compagna brandendo un coltello da cucina. La donna tentò di rifugiarsi con i figli sul terrazzo. Ma l'uomo li raggiunse, strappò il piccolo Michele dalle braccia della madre, lo appoggiò sul pavimento del terrazzo di casa e lo colpì con sei coltellate alla schiena: quella mortale recise parzialmente l'aorta toracica. Poi ferì la compagna e tentò di buttare giù dal balcone la figlia più grande. «La sentenza è equilibrata ma non possiamo essere soddisfatti perchè quando c'è un morto, e in questo caso un bambino di un anno , non si può mai invocare la soddisfazione - ha aggiunto Bagattini - per il risultato giudiziario. Con questa sentenza, dobbiamo dire che il giudice non ha tradito il senso delle carte processuali. Leggeremo la motivazione e valuteremo se fare appello. Non escludiamo che per Patriarchi ci possa essere la possibilità che venga riconosciuto totalmente infermo di mente».

Emerse, inoltre, dalle indagini di un anno fa, che già dal 2015 la donna aveva presentato diverse denunce a carico del convivente.



In una perizia eseguita sul 34enne, nell'ambito di una precedente inchiesta per maltrattamenti, sempre verso la convivente, è scritto che l'uomo era socialmente pericoloso e che per questo doveva curarsi ma poteva essere controllato con i farmaci. Fu accertato, anche, che in due anni aveva ricevuto circa 800 messaggi, la gran parte dei quali di minacce. Tutte denunce cadute nel vuoto, tanto che il legale di Annalisa Landi, l'avvocato Massimiliano Annetta, aveva presentato alcuni mesi fa un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro lo Stato italiano, accusato di aver violato il diritto alla vita non essendo stato in grado di adottare le misure necessarie alla protezione dei suoi cittadini.



«Nel caso di specie, le autorità italiane - spiegava il legale nel ricorso -, benché avvertite della pericolosità dell'uomo, non hanno adottato le misure necessarie ed appropriate per proteggere la vita della Landi e dei suoi figli. L'uomo era affetto da un disturbo bipolare e più volte era stato denunciato dalla compagna a seguito di comportamenti violenti tenuti nei suoi confronti a partire dal 2015 fino alla data dell'accaduto, ma tutti i procedimenti instauratesi a seguito delle querele erano stati archiviati dalle autorità competenti».