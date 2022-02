Carnevale senza mascherina: obbligo prorogato solo fino al 10 febbraio. Riaprono le discoteche?

Si è aperto con un applauso dei ministri per il Capo dello Stato il Cdm che ha prorogato alcune misure anti Covid. Il presidente del Consiglio Draghi ha ribadito che le priorità del governo sono la lotta al virus e la ripresa economica e ha espresso soddisfazione per i dati che indicano una crescita del 6,5% del Pil 2021.

I contagi sembrano lentamente in calo, ma l'esecutivo preferisce muoversi con prudenza almeno per altre due settimane. Poi si potrà forse allentare un po' la guardia. Il sottosegretario alla Salute Sileri si spinge anche più in là e prevede che «probabilmente il 31 marzo, quando scadrà l'attuale stato di emergenza, non sarà prorogato e verranno meno molte delle attuali restrizioni». Il tema dell'estensione della durata del Green pass per chi ha fatto la terza dose verrà affrontato in una prossima riunione.



MASCHERINE L'obbligo di tenere la mascherina all'aperto anche in zona bianca è stato prorogato fino al 10 febbraio.



DISCOTECHE E LOCALI Rimarranno ancora chiusi fino al 10 febbraio, vietati i concerti e le feste all'aperto. Inizialmente si era pensato ad una proroga di 15 giorni, ma poi si è preferito limitarla a 10.



SCUOLA Le nuove misure sulle quarantene nelle scuole verranno adottate nel prossimo Consiglio dei Ministri previsto domani. Le ipotesi sono due: estendere alle elementari le regole già in vigore per medie e superiori (la classe andrà in didattica a distanza a partire da tre contagi) oppure equiparare il sistema delle quarantene a quello già in vigore per tutti i cittadini, niente isolamento per chi è guarito o vaccinato da meno di 120 giorni o ha fatto il booster, 5 giorni per chi è vaccinato e guarito da più di 4 mesi, 10 giorni per i non vaccinati.



MULTE OVER 50 NO VAX Nei confronti degli over 50 che non si sono sottoposti al vaccino obbligatorio (circa un milione e 680mila persone) scatta da oggi una sanzione una tantum da 100 euro. I controlli verranno effettuati a campione e le sanzioni saranno inviate dall'Agenzia delle entrate su segnalazione del Ministero della Salute.



PASS OBBLIGATORIO Da oggi il Green pass (ottenibile tramite vaccino, tampone o certificato di guarigione) sarà richiesto per accedere in una serie di uffici pubblici ed esercizi commerciali (posta, banca, librerie e centri commerciali). I titolari o gestori degli esercizi non sono obbligati a verificare il possesso ma verranno effettuati controlli a campione.



Martedì 1 Febbraio 2022

