Mascherine sui mezzi pubblici, cosa cambia dal 15 giugno? Speranza: «La pandemia non è finita»

Non siamo ancora fuori dall'emergenza della pandemia di Covid-19. L'allarme viene dal ministro della Salute Roberto Speranza, a margine di un evento organizzato dalla società italiana di urologia: «Dobbiamo considerare la pandemia ancora non conclusa: in tanti Paesi da qualche giorno, c'è una curva che ricomincia a crescere e non dobbiamo considerare che la partita è chiusa. Non siamo cioè fuori dal Covid, tuttavia tutto ciò che abbiamo, dai vaccini agli antivirali, ci consente di dire che siamo in una stagione diversa».

Speranza ha anche parlato del destino delle mascherine e dell'obbligo ancora in vigore sui mezzi pubblici, ma che potrebbe venire eliminato dal prossimo 15 giugno. «La valutazione è in corso», ha detto Speranza. «Voglio continuare a chiedere ai soggetti fragili di proteggersi con la seconda dose booster del vaccino anti COVID», ha poi aggiunto riguardo i vaccini. «C'è ancora margine di copertura - ha detto - ed i vaccini restano fondamentali. Veniamo da due anni complessi. Oggi siamo in una stagione diversa e abbiamo strumenti contro la pandemia che prima non avevamo ma è necessario continuare ad avere prudenza».

«La prudenza ci vuole sempre. Abbiamo una nuova flash survey in agenda che ci dirà bene qual è la prevalenza delle varianti del nostro paese», ha concluso Speranza. «La nostra rete di monitoraggio e sorveglianza non si è mai fermata - ha detto -. Siamo più forti naturalmente perché oltre il 90% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Inoltre oggi Abbiamo antivirali e anticorpi monoclonali, ma la battaglia contro il COVID non è vinta e e quindi dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione. Continuiamo sulla nostra linea».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 08:37

