Mascherine, via l'obbligo per gli esami di maturità? Costa: «Devono svolgersi senza, al lavoro per nuovo decreto»

Stop all'obbligo di mascherine per gli studenti durante gli esami di maturità? È l'auspicio del sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «Conto che al prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno potremo approvare un decreto per l'abolizione dell'obbligo di mascherina per gli studenti che sosteranno gli esami di maturità. Un'indicazione chiara sulla questione deve essere data dal governo».

Mascherine agli esami «una scelta politica»

«Non capisco come si possa sostenere che un maturando diciottenne possa andare al seggio elettorale, domenica, senza mascherina, ma non potrà varcare l’ingresso della scuola senza indossarla», ha aggiunto il sottosegretario. «È una scelta politica, non basata su ragioni scientifiche. Ma dobbiamo dirlo con estrema onestà. Prendiamoci la responsabilità di una scelta. Senza uscite come quella di affidare la decisione ai dirigenti scolastici».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Giugno 2022, 16:48

