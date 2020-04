"Le mascherine chirurgiche sono diventate un oggetto d’uso quotidiano e lo saranno ancora per molto tempo. Non sono un bene di lusso. È giusto quindi portare subito l’Iva sulle mascherine dal 22% al 4% come pane e latte, beni di prima necessità". Lo scrive su Twitter il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro. Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 12:26

