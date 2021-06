di Domenico Zurlo

Tutta Italia da oggi è ufficialmente in zona bianca: anche l'ultima regione ancora in giallo, la Valle d'Aosta, festeggia infatti il cambio di colore grazie ai dati in miglioramento e ai vaccinati sempre più in crescita.

Con tutto il Paese in bianco, decade anche l'obbligo della mascherina all'aperto: dovremo portarla ancora in tasca, perché andrà indossata in presenza di assembramenti e nei luoghi chiusi.

Una rivoluzione rispetto agli ultimi 7 lunghissimi mesi: all'appello mancano ora solo le discoteche, che dovrebbero riaprire entro il 10 luglio con obbligo di green pass. Ma l'atteso ritorno alla normalità, con i pericoli della variante Delta, sembra ancora tutt'altro che vicino.

Il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo, ospite ieri di Domenica In, ha confermato l'obiettivo di arrivare entro fine settembre all'80% di vaccinati, che potrebbero portare l'immunità di gregge: finora ad aver ricevuto almeno la prima dose sono il 55% degli italiani (33,1 milioni di persone), ma per essere protetti contro la Delta è indispensabile completare il ciclo vaccinale. Figliuolo ha lanciato un appello ai giovani: «Devono riappropriarsi della propria socialità, della libertà e riprendere il gusto del futuro - ha detto il generale - Con la vaccinazione dei giovani si limita la circolazione del virus e quindi anche delle varianti».



E sul pasticcio AstraZeneca ha fatto mea culpa: «Ci sono state più di 10 indicazioni diverse nel tempo, ma questo è figlio di un virus nuovo e sconosciuto e dei progressi della farmacovigilanza - ha ammesso Figliuolo - Forse si poteva comunicare meglio».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 07:45

