Mascherine ffp2 gratis per gli studenti. Scuola, musei, palestre, quarantene: cosa prevede il decreto Covid

A scuola con la mascherina ffp2 o ffp3, i viaggiatori positivi dovranno pagarsi l'isolamento, e il super Green pass per musei e palestre entrerà in vigore dopo le feste, a partire dal 10 gennaio. Iniziano ad emergere nel dettaglio le misure del decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di «proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia». Il decreto è stato approvato dal governo dopo l'ultima ondata di contagi legata alla diffusione sempre più endemica della variante Omicron del coronavirus.

Mascherine gratis agli studenti

Le mascherine a scuola saranno fornite gratuitamente: sarà infatti la Struttura Commissariale che dovrà fornire al personale scolastico e agli studenti, anche universitari, mascherine di tipo FFP2 e FFP3. La fornitura è esclusa, come già previsto, per gli studenti under 6 e soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Viaggiatori positivi, isolamento a loro spese

Saranno a carico dei viaggiatori che arrivano in Italia le spese relative all'isolamento fiduciario, in caso di positività al test molecolare o antigenico del Covid. Il pagamento a carico dei viaggiatori non era inserito nella bozza entrata in consiglio dei ministri. La misura si applica per un «periodo di dieci giorni» e «ove necessario presso i Covid Hotel, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario», è scritto nel decreto.

Super pass per musei e palestre dal 10/1

Scatterà dal 10 gennaio l'obbligo del green pass rafforzato per accedere a musei e luoghi di cultura, palestre, piscine e sport di squadra, centri benessere, terme, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, ricreativi e sociali, sale gioco bingo, scommesse, casino. «Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza - si legge - l'accesso ai servizi e alle attività di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h) del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti» vaccinati o guariti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Dicembre 2021, 16:28

