Mascherine Ffp2, come riconoscere quelle che non sono a norma: cosa bisogna controllare

Le mascherine Ffp2 garantiscono una maggiore protezione dalla possibilità di contagio del Covid. Non tutte però, come emerso recentemente, sono a norma. Per difendersi da eventuali falsi che non garantiscono la funzionalità le mascherine Ffp2 vanno sempre acquistate in canali ufficiali, come le farmacie o i supermercati.

Come capire però se si tratta di un falso? Prima di tutti va controllato che all'esterno ci sia scritto 'a norma Uni En149:2001', per essere sicuri che si tratti proprio di una mascherina Ffp2. Bisogna diffidare in caso si evidenzino difetti di qualità, come la mancata aderenza al volto, il distacco degli elastici o forme differenti tra una mascherina e l'altra". Sono i consigli di Paolo D'Ancona, medico epidemiologo dell'Istituto superiore di Sanità, dopo le denunce apparse sulla stampa in merito alla circolazione di prodotti contraffatti.

"Non è facile - ammette D'Ancona - riconoscere se la mascherina è falsa oppure no. Sono necessari appositi controlli, fatti in laboratori specializzati. Il consumatore è garantito dalle certificazioni, con le indicazioni dei test eseguiti, che accompagnano i prodotti". Una garanzia che, ovviamente, salta, in caso di truffe. "Una Ffp2 - dice D'Ancona - deve aderire bene al volto e la qualità deve essere costante. Quando ci sono difetti che saltano agli occhi bisogna sospettare", conclude D'Ancona.

