Mascherine al chiuso, il sottosegretario Sileri anticipa: «Le elimineremo in molte circostanze»

Il mese di aprile è agli sgoccioli e il governo si appresta ad abolire l'obbligo delle mascherine. Secondo quanto afferma il sottosegretario Pierpaolo Sileri, le indicazioni arriveranno in settimana, ma ci sono segnali che confermerebbero lo stop previsto settimane fa. Gli esperti, tuttavia, si dividono sull'addio al dispositivo di sicurezza.

«Sicuramente elimineremo le mascherine in molte circostanze, questa settimana daremo indicazioni su dove dovremo utilizzarle. Il mio consiglio è 'abituiamoci a tenerle in tasca'». Sottolinea Sileri, intervenuto questa mattina a Radio Inblu 2000.

«Serve ancora la massima prudenza, ma - aggiunge - dobbiamo abbandonare le mascherine, che continueremo a tenere sui mezzi di trasporto pubblico, in determinate situazioni, in determinati uffici. Poi le toglieremo anche lì, ma - rimarca - abituiamoci a tenerle in tasca».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 16:20

