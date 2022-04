Mascherine al chiuso ancora per un mese: ecco dove. Costa: «A lavoro non obbligo ma raccomandazione»

Con tutta probabilità, l'utilizzo delle mascherine al chiuso in determinati luoghi - dai trasporti ai cinema, dai teatri agli ospedali ai palazzetti dello sport - sarà prorogato per almeno un altro mese. È questa la direzione che dovrebbe essere confermata dal governo nelle prossime ore attraverso un emendamento al decreto legge

del 24 marzo scorso che ha sancito la fine dello stato di emergenza ed una ordinanza 'ponte' del Ministro della Salute. Per quanto riguarda luoghi di lavoro, scuola, negozi e supermercati una decisione non sarebbe stata al momento definita. Si tratta di un approccio di cautela, in attesa che dal primo maggio cada anche l'obbligo di green pass, a fronte di un nuovo boom di casi Covid che oggi toccano quota 87.940.

«Sui luoghi di lavoro credo che si possa andare verso la raccomandazione e non l'obbligo della mascherina al chiuso. È giunto il momento di dare fiducia agli italiani. Ci sono le condizioni per arrivare a questa mediazione, senza distinzione tra pubblico e privato», ha precisato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di 'Mattino Cinque' su Canale 5. Per quanto riguarda le discoteche «parliamo di un settore dove la regolamentazione è complessa, nel momento in cui abbiamo deciso di riaprirle se si balla non si può indossare la mascherina e proseguiremo con quelle regole. Mentre dove non si balla si può continuare ad utilizzare le mascherine. Ma di fatto è già così», ha proseguito.

