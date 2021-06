Mascherine all'aperto, Speranza chiede un parere al Cts per rimuovere l'obbligo

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato oggi una richiesta di parere formale al Comitato tecnico scientifico (Cts) sulle modalità e i termini della permanenza dell'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Il dibattito sui tempi per arrivare a uno stop di questa misura relativa ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie non in contesti chiusi è in corso da giorni, e si è acceso dopo che la Francia ha scelto di eliminare già l'obbligo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Giugno 2021, 12:54

