Mascherine all'aperto, torna l'obbligo: «In tutta Italia, anche in zona bianca»

Subito mascherine all'aperto, in tutta Italia a prescindere dal colore della Regione: è quanto avrebbero chiesto le stesse Regioni al governo, nel confronto con il ministro della Salute Roberto Speranza. A dirlo è l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato: «L'ipotesi delle mascherine all'aperto è stata messa dalle Regioni sul tavolo nel confronto con il Governo», ha detto D'Amato.

La misura è stata richiesta in vista delle festività quando assembramenti nelle città sono frequenti anche per lo shopping. «È una misura che andrebbe adottata subito in tutta Italia a prescindere dai colori», ha aggiunto. «Mascherine anche all'aperto e soprattutto nei luoghi affollati», fa sapere ancora l'assessore del Lazio.

L'infettivologo Andreoni: indossarla anche all'aperto

In questa fase della pandemia di Covid-19 «dobbiamo ridurre al massimo i comportamenti a rischio e per farlo ritengo che indossare tutti, vaccinati e non vaccinati, la mascherina anche all'aperto è la scelta migliore. Questo perché non sempre anche quando siamo fuori casa possiamo essere al sicuro da situazioni di contagio dovute ad assembramenti». Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando le scelte di alcuni sindaci che hanno optato per il ritorno della mascherina all'aperto.

Cabina di regia a Palazzo Chigi

È in corso a Palazzo Chigi la cabina di regia del governo sulle nuove regole anti Covid legate al Green pass e sull'estensione dell'obbligo vaccinale. Alla riunione, presieduta da Mario Draghi, prendono parte i capi delegazione di maggioranza: Giancarlo Giorgetti (Lega), Stefano Patuanelli (M5s), Dario Franceschini (Pd), Maria Stella Gelmini (Fi), Roberto Speranza (Leu), Elena Bonetti (Iv). Sono presenti anche il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro. La riunione del Consiglio dei ministri per approvare il decreto con le nuove misure è prevista alle 15.30.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 11:44

