Mascherine al chiuso, Costa assicura: «Stop da maggio, con poche eccezioni». Ecco quali

Mascherine al chiuso, Andrea Costa insiste sullo stop all'obbligo da maggio. «Sono convinto che passare da un obbligo di mascherina al chiuso a una raccomandazione possa essere la scelta giusta, magari mantenendole in alcuni luoghi come i mezzi di trasporto. Ma oggi credo ci siano le condizioni per procedere con il togliere l'obbligo di mascherine al chiuso», ha spiegato il sottosegretario alla Salute.

Leggi anche > Mascherine al chiuso, Locatelli a SkyTg24: «Serviranno ancora su treni e aerei e in ufficio»

«Il decreto in vigore di fatto già toglie l'obbligo di mascherine al chiuso per tutti. Si tratta ora di valutare se mantenerle in alcuni contesti particolari, dove c'è una concentrazione maggiore di persone» - ha spiegato Costa a RaiNews24 - «Credo che gli italiani, in questi due anni di pandemia, abbiano acquisito una consapevolezza diversa rispetto al Covid. Indipendentemente dall'obbligo, credo che i cittadini continueranno a mantenerle nei luoghi a maggior rischio. Questo lo vediamo già oggi anche all'aperto: nonostante non vi sia più l'obbligo, molte persone continuano a utilizzarle».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA