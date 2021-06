Mascherina all'aperto, per lo stop all'obbligo c'è una data (ma dipenderà dalla campagna vaccinale)

Mascherina obbligatoria all'aperto, si avvicina la data dello stop. L'ipotesi più probabile, al momento, è che la data per l'abolizione dell'obbligo possa essere il prossimo 5 luglio. Questa data, però, potrebbe essere soggetta a variazioni in base all'andamento della campagna vaccinale.

Il monitoraggio della campagna vaccinale terrà in considerazione soprattutto coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazioni e che quindi hanno ricevuto anche la seconda dose di vaccino anti Covid. È quanto si apprende in merito alla data che sarà fissata per eliminare l'obbligo della mascherina all'aperto, sul quale è previsto un parere del Cts la prossima settimana. L'ipotesi principale è di introdurre la fine dell'obbligo a inizio luglio, probabilmente lunedì 5.

Togliendo la mascherina, bisognerà comunque mantenere il distanziamento se non si è congiunti e va comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento. Restano però timori sulla diffusione della variante Delta, in particolare per i vaccinati solo con prima dose, che non sarebbero abbastanza protetti da evitare il contagio.

