Ragazza romana uccisa a Nottingham, il grido d'aiuto in un video: "Aiutatemi, ho paura di morire»

lo studente italiano aggredito e picchiato a Cambridge da un gruppo di bulli, parla ai microfoni diper raccontare la sua versione dei fatti e sottolinea come i suoi aggressoria siano giovani e nullafacenti. «Questo è il loro divertimento, quello che fanno nella loro vita».Il giovane spiega: «Stavo tornando a casa dall'ospedale in cui lavoro, la strada era un po' buia, ero in bicicletta e gli aggressori arrivavano dalla parte opposta. Avranno avuto dai 16 ai 18 anni, io ho risposto ai loro insulti, ma pensavo che finisse lì. Mentre continuavo ad andare, un ragazzo mi ha preso da dietro e mi ha buttato giù dalla bicicletta, mi sono difeso ma quando sono arrivati gli altri due non ho potuto mantenerli».Marzio Fagioli è di, ha 21 anni e ha scelto di vivere in Inghilterra inseguendo il suo sogno lavorativo di diventare un regista famoso e di seguire la passione per la scrittura. «Voglio solo dire che non sono arrabbiato - ha spiega Marzio in un post su Facebook - Non ho risentimenti o rancori verso i 3 adolescenti che mi hanno fatto questo in faccia. Anzi, mi dispiace per loro. Mi dispiace per l'intera classe sociale e per la generazione che rappresentano... La rabbia e la violenza gratuita che ho ricevuto sono solo un altro esempio della nostra società rotta e dei risultati di un cattivo genitore che potrebbe essere stato presente anche nelle generazioni precedenti. Come un ciclo, è una conseguenza di cattivi genitori che portano i figli a diventare cattivi genitori e così via».