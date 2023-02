Marzia, infermiera morta a 29 anni: lottava contro una grave malattia. Il dolore sui social

di Redazione Web

Una ragazza di 29 anni, Marzia Di Pietro, è morta in Abruzzo: infermiera di professione, era molto conosciuta per il suo lavoro che svolgeva all'ospedale Mazzini di Teramo. La giovane, che viveva con la famiglia nella frazione di Paternò, nel comune di Campli, lottava da poco contro una grave malattia. I funerali si svolgeranno martedì mattina alle 10 nella chiesa dell’Annunziata in Molviano a Campli.

Marzia, morta a 29 anni

Come scrive Tito Di Persio sul quotidiano Il Messaggero, a dare la triste notizia è una sua collega: «Hai lottato tanto cara Marzia, riposa ora tra gli angeli». E poi una sua amica: «Quanto dolore per Raffaele e Annamaria. Non è possibile morire a 29 anni e dopo tante sofferenze». Increduli i colleghi, dolore sui social: sotto ogni post sono centinaia i messaggi di cordoglio ai familiari. Marzia dice chi la conosceva bene: «era una validissima infermiera e prestava servizio, presso la sala operatoria nel reparto di cardiologia». Lascia la mamma Martina, il padre Raffaele e la sorella Martina.

