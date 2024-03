Martina Rossi morta per fuggire allo stupro, i due condannati escono dal carcere: sconteranno la pena coi servizi sociali

di Redazione web

Sono usciti dal carcere per svolgere lavori socialmente utili, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due ragazzi aretini condannati nell'ottobre del 2021 in via definitiva a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo contro Martina Rossi, la studentessa genovese morta dopo essere volata giù dal sesto piano di un grande albergo di Palma di Maiorca il 3 agosto 2011, nel tentativo di sfuggire allo stupro.

Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha stabilito che i due condannati scontino la pena all'affidamento in prova ai servizi sociali in due diverse udienze, di cui si apprende adesso, a luglio 2023 per Vanneschi e a metà febbraio scorso per Albertoni. I due inizialmente scontavano la condanna in carcere e potevano uscire per lavorare prima di fare ritorno in cella ma i loro legali hanno fatto istanza per mitigare la detenzione.

I lavori socialmente utili

Il giudice di sorveglianza ha accelerato i tempi per Luca Vanneschi, a causa di questioni familiari, e ha deciso l'affidamento in prova già a luglio, poi ha confermato anche per Albertoni qualche settimana fa la stessa cosa.

La condanna e il processo civile

La Cassazione condannò Albertoni e Vanneschi spiegando in sentenza che «l'unica verità processuale che risulta trovare conferma nella valutazione dei molteplici indizi esaminati risulta essere quella del tentativo di violenza sessuale».

Durante la causa civile di richiesta di risarcimento promossa dai genitori di Martina gli avvocari dei due aretini hanno chiesto al tribunale civile di Arezzo una nuova perizia sulla caduta sostenendo che «Martina Rossi precipitò anche per colpa sua». Secondo gli avvocati di Albertoni e Vanneschi ci fu un grado di responsabilità di Martina nello scavalcare la ringhiera del balcone per sfuggire alla violenza sessuale e poi precipitare. Una teoria definita «aberrante» da Bruno Rossi, papà di Martina.

