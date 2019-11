Esplosione in casa, mamma Martina non ce l'ha fatta: morta dopo più di un mese di agonia

È morta ieri, 40 anni, ricoverata dal 22 settembre scorso nel reparto grandi ustionati dell'ospedale. La donna, madre di un ragazzo di 14 anni, era rimasta gravementein unaper una fuga di gas avvenuta nella sua abitazione di via Ederle a La California, frazione diNell'incidente era rimasto ferito e ustionato, anche lui gravemente, il suo convivente, Giuliano Geri, 41 anni che si trova sempre ricoverato in ospedale a Pisa. Meno grave, in quanto si trovava in un'altra stanza al momento dello scoppio il figlio di Martina, curato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze e da tempo fuori pericolo.L'esplosione, ricorda «La Nazione», avvenne la sera intorno alle 21 e l'appartamento andò semidistrutto dall'incidente. Sulle cause dello scoppio sta indagando la procura di. La donna era stata sottoposta a terapie e interventi chirurgici, in coma farmacologico, ma le sue condizioni sono state sempre gravissime.