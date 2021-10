Belluno, madre di 3 figli appesa nel vuoto sul ponte tibetano: salvata dalla carabiniera dopo 4 ore di colloquio

Voleva buttarsi da un ponte tibetano, togliersi la vita, ma dopo quattroore di dialogo, difficile e doloroso, una donna come lei l'ha convinta a scegliere la vita, scavalcare di nuovo la balaustra e mettersi in salvo. E' successo nel Bellunese, a Perarolo di Cadore, e l'eroina di questa vicenda è il militare Martina Pigliapoco , della stazione San Vito di Cadore. Per ore ha parlato con l'aspirante suicida, toccando le corde giuste per trasformare una potenziale tragedia in un momento di lacrime di sollievo: «Una gioia immensa, indescrivibile. Mi sono sentita veramente utile nel fare questo lavoro e orgogliosissima di averla aiutata».

Tentato suicidio a Perarolo: cosa è successo

A segnalare la situazione di pericolo di una donna, che aveva scavalcato il ponte e stava per buttarsi nel vuoto, sono stati alcuni passanti. Una volta sul posto, la carabiniera Martina Pigliapoco si è resa conto che la situazione non era affatto semplice: «La trattativa è durata quasi quattro ore. È stata un'opera di convincimento, poi, a un certo punto, ho capito che le figlie erano il punto cardine, la donna ha fatto una chiamata al marito. A quel punto si è sbloccata la sua situazione psicologica, mi ha parlato di sé, dei suoi problemi, principalmente economici. Ha lasciato che mi avvicinassi, con il dialogo l'ho convinta a tornare sui suoi passi», racconta ancora la carabiniera-eroe. «È stata molto riconoscente - sottolinea -. Ha capito l'errore e mi ha ringraziato, insieme alla sua famiglia, in tutti i modi».

Il governatore

«Un eccezionale esempio di coraggio, professionalità, sangue freddo e di grande capacità di interagire con chi è in difficoltà. La carabiniera Martina Pigliapoco ha dimostrato di esserlo, affrontando con successo una circostanza estremamente difficile. Situazione che ha saputo risolvere anche grazie a intelligenza e tanta sensibilità. Mi congratulo con lei ed esprimo tutta la mia ammirazione» IL governatore veneto Luca Zaia si congratula con la militare dell'Arma «L'episodio - prosegue il Presidente - ci dimostra, ancora una volta, come le Forze dell'Ordine siano un presidio totale di sicurezza per i cittadini, sia nella lotta alla criminalità sia nel controllo del territorio e nel soccorso alle persone in stato di qualsiasi necessità. La nostra carabiniera ha colto la segnalazione da parte di alcuni passanti ed è intervenuta tempestivamente in aiuto della signora in difficoltà, usando intelligentemente parole e ragionamenti fino all'esito positivo del dialogo. Oltre che riconoscenti, non possiamo che essere orgogliosi di sapere che la nostra sicurezza è affidata a persone così capaci».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 18:27

