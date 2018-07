Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha commosso il web la storia delle compagne di classe di Martina Natale, 18enne di Latina scomparsa in seguito ad un tumore pochi giorni prima dell'esame di maturità, che hanno tenuto l'esame al posto suo. Le sue amiche, una volta finiti gli orali, hanno chiesto alla commissione il permesso per poter discutere anche la tesi di Martina, sulla quale aveva lavorato con molto impegno nei mesi precedenti. Presenti in aula i componenti della famiglia: papà Tino, mamma Edy e il fratello Andrea L'argomento della tesi è stato il teatro, passione alla quale si era dedicata anche grazie al laboratorio “Latitudine Teatro” di Latina. Le compagne hanno discusso di Sartre, Beckett e Pirandello ed hanno conquistato un attestato simbolico, di cui Martina, da qualche parte in cielo, sarà sicuramente fiera. Ma non è tutto: il neo-ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti ha dichiarato che sarà lui a consegnare personalmente alla famiglia e alle compagne un diploma vero."Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci ma ero con te e tu adesso sarai con me per sempre. Buon viaggio Martina, Tiziano". Lo ha scritto Tiziano Ferro sul suo profilo Instagram dedicandolo a Martina Natale che fino all'ultimo ha cercato di preparare l'esame di maturità. Su Facebook il papà ha commentato: "In realtà lui ed il suo amico Roberto Casalino hanno fatto molto di più. Grazie".Anche l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Latina, Gianmarco Proietti, ha voluto intervenire in merito alla vicenda annunciando che l'amministrazione intende premiare i compagni di classe di Martina Natale a testimonianza della gratitudine della città di Latina per il gesto d'amore fatto dai ragazzi discutendo la tesina dell'amica alla maturità.