Martina morta a 13 anni dopo aver mangiato un panino: «Sospetto choc anafilattico da allergia alimentare»

Martina Quadrino, 13 anni, è morta a Fondi dopo aver mangiato un panino con il salame. La Procura di Latina ha aperto un fascicolo, affidando gli accertamenti ai carabinieri del comando provinciale, per fare chiarezza sul decesso della giovane che ha accusato un malore dopo aver mangiato quel panino da poco comprato. Intanto ieri si è svolta l'autopsia durata tre ore.

L'autopsia

I primi esiti dell'autopsia confermerebbero l'ipotesi già circolata nelle scorse ore: Martina Quadrano, sarebbe morta per un arresto cardiaco causato da uno shock anafilattico dovuto probabilmente ad una allergia alimentare. Si tratta dei risultati iniziali, che dovranno essere confermati con le successive analisi: durante l'esame, eseguito ieri e durato circa tre ore, il medico Cristina Setacci ha prelevato anche campioni di sangue che verranno analizzati nei prossimi giorni. Da alcune verifiche sarebbe emerso però che Martina avesse delle allergie.

Martina Quadrino 13 anni, il 14 aprile dopo aver mangiato il panino ha salutato le amiche perché cominciava a non sentirsi bene ed è tornata a casa. Davanti ai genitori ha cominciato a respirare sempre con più difficoltà. Inutili i soccorsi del 118, inutili le manovre per rianimarla, Martina è morta in pochissimi istanti prima del trasferimento all'ospedale San Giovanni di Dio. In attesa dell'esito dell'autopsia, dai primi accertamenti gli inquirenti non escludono che il decesso della tredicenne possa essere stato causato da uno shock anafilattico, una reazione allergica improvvisa, che in pochi minuti coinvolge tutti gli organi e può portare all'arresto cardio-respiratorio, dovuto appunto ad una allergia a un alimento contenuto nel panino.

Le indagini dei carabinieri

Intanto i carabinieri di Latina effettueranno degli accertamenti presso il locale nel quale Martina ha comprato il panino: tra le altre cose gli accertamenti coordinati dal pm Valerio De Luca mirano a capire il tipo di alimenti contenuti nel panino per individuare l'eventuale sostanza che avrebbe generato la violenta e purtroppo letale reazione allergica. Sostanza che evidentemente Martina non sapeva fosse contenuta nel sandwich. Nei prossimi giorni verrà stabilita la data del funerale.

