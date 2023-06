Tenta di uccidere la moglie a martellate, ma l'arnese si rompe e va a cercare un coltello: arrestato

di Redazione Web

L'ha colpita alla testa con un martello più e più volte. Una furia cieca, al punto da rompere il martello e andare a cercare un coltello da cucina per finire l'opera. Un uomo di 43 anni, di origine marocchina, è stato arrestato per tentato omicidio e accompagnato in carcere.

Femminicidio ad Asti, il compagno di Floriana: «Non l'ho uccisa io. L'ho trovata morta e ho tentato il suicidio»

Investe la moglie e uccide l'amica: «Voleva convincerla a lasciarlo». Fermato il marito, era a processo per violenze

Il tentato omicidio a Padova

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, l'uomo è entrato in casa dei suoceri dove si trovava la moglie che attendeva l'arrivo dei figli dopo scuola. L'ha colpita ripetutamente alla testa con un martello fino a che non si è rotto. A quel punto è andato a prendere in cucina un coltello. Il padre di lei lo ha disarmato permettendo alla donna, una 38enne marocchina, di scappare. Quando la polizia è arrivata in via Vivanti il 43enne si era già allontanato: è stato fermato poco distante da una volante del Commissariato Stanga.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA