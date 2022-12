Martellate in testa alla moglie da cui si sta separando: lei è ricoverata in codice rosso

di Redazione web

Un raptus di follia omicida e ha tentato di uccidere sua moglie, prendendola a martellate in testa. La donna aggredita, 48 anni, è stata trasportata d'urgenza in codice rosso, all'ospedale Le Scotte di Siena con l'elisoccorso a causa delle gravi ferite riportate sulla testa.

L'uomo, un operaio di 53 anni residente a Pozzo della Chiana, in provincia di Arezzo, è stato arrestato dai carabinieri di Cortona, che lo hanno trovato in evidente stato confusionale.

Ferita a martellate

Le martellate alla donna, che per fortuna non è in pericolo di vita e non ha perso conoscenza, sono scaturite al culmine di una lite scoppiata tra i due coniugi. Anche l'uomo, che ora è accusato di tentato omicidio, è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti diagnostici.

Cosa è successo

Intanto i carabinieri stanno ricostruendo il contesto all'interno del quale si è scatenata la follia omicida dell'operaio, che avrebbe potuto uccidere la moglie con i colpi di martello alla testa; la donna, però, è riuscita a scappare dalla furia del marito, chiedendo aiuto ai vicini di casa, che hanno evitato conseguenze ben peggiori. La coppia, che ha avuto due figli, sembra che si stesse per separare, visto che i litigi erano divenuti sempre più frequenti e violenti.

