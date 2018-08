di Silvia Natella

Mercoledì 15 Agosto 2018

Sulc'era anche una coppia di fidanzati.di 29 anni, era originaria della Sicilia e lavorava come infermiera ad Alessandria. Il compagno,era un medico toscano di 32 anni. Al momento del crollo la coppia stava transitando sul viadotto a bordo di un'auto.Marta era emigrata per lavoro da, nel Messinese, e lavorava da pochi mesi come infermiera all'ospedale "Ss. Antonio e Biagio" di Alessandria. I due fidanzati avevano programmato il loronel maggio 2019 e si erano conosciuti sul lavoro all'Alberto, originario di Firenze, era un medico anestesista. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita tra le macerie del ponte accanto a quello della fidanzata.A dare l'annuncio della morte di Fanfani è stato il sindaco di Firenzeche su Twitter ha espresso vicinanza alla famiglia del ragazzo: «Firenze si stringe al dolore della famiglia del ragazzo fiorentino che ha perso la vita nel tragico crollo del viadotto a Genova e ai cari di tutte le altre vittime».Anche il Sindaco di Sant’Agata Militello,, ha scritto un messaggio di cordoglio per la sua concittadina: «Sono sconvolto e addolorato per la tragedia che ha colpito una nostra compaesana, la giovane Marta Danisi, deceduta in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova. Stessa sorte è toccata al fidanzato che era in macchina con Lei. A nome di tutta la comunità santagatese esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per questo grande dolore e incolmabile vuoto che li ha colpiti».