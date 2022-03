Marsala, fuga di gas dalla stufa poi la fiammata: morta 90enne

Investita e uccisa da una fiammata che si è sprigionata da una stufa a gas che stava cercando di far funzionare. Così è morta nella sua casa a Marsala, una 90enne Maria Costa. Insieme a lei c’erano due familiari e due operai che sono stati trasportati in ospedale dal 118 per le ustioni riportate nell’incidente. La donna invece è morta sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, riporta la Repubblica, i tecnici che avevano installato la bombola a gas nella stufa avrebbero cercato di riparare il malfunzionamento. Durante l’intervento però qualcosa è andato storto: il rubinetto del gas sarebbe rimasto aperto e la fiamma pilota accesa. Questo avrebbe generato la fiammata che ha investito l’anziana scaraventandola a terra e uccidendola.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 22:18

