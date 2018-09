Daniela muore nel sonno a 37 anni, scoperta dalla mamma

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Suona la sveglia e suona ancora, ma perché Daniela non la blocca? «Coraggio, è ora di svegliarsi», avrà detto sua madre per scuoterla dal sonno. Non era sonno, però. Il corpo di Daniela Leporoni, 37 anni, impiegata del Consorzio provinciale Croce Rossa, era disteso senza vita sul letto, nella casa in via Lombardia a Marotta, e il destino ha voluto – raccontano amici e conoscenti della giovane donna – che fosse proprio sua mamma a fare quella scoperta agghiacciante, ieri mattina. La chiamata al centralino del servizio 118 risale a poco prima delle 8, ma è assai probabile che Daniela fosse deceduta almeno da un’ora. Con ogni probabilità una morte naturale, che ha colto nel sonno la giovane donna. E’ stata disposta un’autopsia per accertare la causa della morte.