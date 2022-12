Il Marocco batte il Portogallo, scoppia la festa in Italia: Capodanno anticipato da Milano a Firenze, da Torino a Roma

Altra vittoria, altra festa. Il Marocco elimina il Portogallo e vola in semifinale e per le strade italiane iniziano i festeggiamenti per un traguardo storico. Gioia e felicità invadono le città d'Italia da Roma a Milano, passando per Firenze e Torino, il popolo magrebino scende di nuovo in piazza per festeggiare il risultato della propria Nazionale. Al momento, per fortuna, nessun problema di ordine pubblico è stato rilevato, solo fuochi d'artificio e commozione.

La festa

La comunità marocchina festeggia l'ennsima impresa anche in Italia. Dopo Belgio e Spagna, anche il Portogallo cade per opera di Hakimi, Ziyech e compagni. Ma se dopo la vittoria col Belgio i festeggiamenti dei tifosi magrebini a Bruxelles aveva portato a danni e scontri con la polizia, nelle strade e piazze italiane tutto sembra filare liscio anche in questa occasione.

La festa a Torino

A Torino, nel quartiere di Barriera di Milano (zona nord della città), dove vive una gran parte della comunità marocchina del capoluogo, sono in migliaia a festeggiare il passaggio in semifinale. Fuochi d'artificio esplosi già prima del fischio finale a Torino, per la vittoria contro il Portogallo, che porta la squadra per la prima volta alle semifinali dei mondiali di calcio. I festeggiamenti sono iniziati in piazza Foroni, nel quartiere di Barriera di Milano, nella zona nord della città. Dopo il fischio finale è iniziata la discesa in strada della gente, soprattutto in corso Giulio Cesare, come già accaduto per le qualificazioni agli ottavi e ai quarti. Si tratta infatti di uno dei quartieri dove la presenza di persone della comunità magrebina è più elevata.

Capodanno anticipato a Milano

Festa grande anche a Milano per la vittoria del Marocco, a sorpresa: centinaia di persone si sono riversate in centro soprattutto in corso Buenos Aires, dove il traffico è stato deviato. Festeggiamenti simili a quelli avvenuti dopo la vittoria sulla Spagna. La Questura segnala, in particolare, circa 600-700 persone partite da via Panfilo Castaldi e più di cento in piazza Oberdan verso Porta Venezia. Al momento, però, non si registrano problemi. Fumogeni, petardi, fuochi di artificio, tamburi, canti e balli e in più tante bandiere nazionali e molte persone che indossano le magliette dei beniamini della propria squadra. Sembra un Capodanno anticipato quello della comunità marocchina a Milano. Stanno aumentando le persone in festa che sembrano essere ormai qualche migliaio. Tanti i «Viva il Marocco» in italiano come a significare un radicamento in Italia e la condivisione della gioia con i milanesi. Molti i salti, le 'carovane', le stelle pirotecniche accese e i clacson 'a mano' (la zona è infatti stata chiusa al traffico).

Centocelle (Roma) come Casablanca

Sembra di stare a Rabat o a Casablanca, invece è Centocelle a Roma. Pochi minuti dopo la vittoria del Marocco, la comunità di marocchini presente nella periferia est della Capitale è subito scesa in strada a festeggiare. Come avvenuto dopo il successo contro la Spagna ai rigori, Centocelle si riempie dell'entusiasmo dei marocchini. La nuova festa è documentata sui social dai tanti video che stanno intasando Twitter e non solo.

Festa grande a Firenze

Il passaggio in semifinale di Amrabat, giocatore della Fiorentina, e compagni contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo fa scoppiare la festa nel capoluogo toscano. Già prima dell'inizio della partita, all'ombra della Cupola del Brunelleschi erano numerosissimi i tifosi magrebini pronti ad assistere alla partita tutti insieme. E al fischio finale del match sono iniziati i caroselli per tutta la città con decine e decine di auto che a suon di clacson festeggiano lo storico traguardo raggiunto.

