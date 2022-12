Presa la banda dei ladri di marmitte: staccavano i pezzi per rubare il palladio, due arresti a Napoli

La nuova frontiera dei ladri: rubare le marmitte delle auto posteggiate in strada. Dopo i furti di pneumatici, questa pare essere la nuova "moda". E c'è un motivo ben preciso. I carabinieri di Napoli hanno arrestato per tentato furto aggravato due persone e denunciato per lo stesso reato un'altra persona. Tutti già note alle forze dell’ordine, erano in Via Capodimonte, non lontano dalla “porta grande” della reggia. Una era sdraiata sotto un’auto sollevata da due crick. Con un seghetto a batteria stava sezionando la marmitta per rimuovere il catalizzatore e poi il palladio al suo interno. Questo il vero obiettivo di questo genere di furti che sono sempre più diffusi in Italia. L'altro ladro, invece, si stava avvicinando alla sua auto dove aspettava la moglie.

Ladri di marmitte di auto presi a Napoli: come agivano

Non hanno fatto in tempo a fuggire. I militari hanno bloccato la donna prima che potesse lasciare il seghetto e l'uomo prima che riavviasse l’auto per scappare. Nella loro vettura 3 lame e 2 batterie di ricambio per il piccolo flex. Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.

