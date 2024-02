Uccide la moglie a coltellate in strada, poi si costituisce: la coppia si stava separando

di Redazione web

Ennesimo femminicidio in Italia. Questa volta i carabinieri sono intervenuti a Fornaci di Barga (Lucca) dove, da quanto si apprende, un 56enne ha ucciso a coltellate la moglie e poi si sarebbe costituito chiamando lui stesso i carabinieri. Pare che coppia si stese separando.

La tragedia

Il femminicidio è avvenuto intorno alle 17.30 in via Cesare Battisti, nella frazione del comune lucchese di Barga che si trova nella Garfagnana. Le forze dell'ordine indagano. Sul posto oltre ai militari dell'Arma, anche il 118.

Quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo del delitto, per la donna non c'era già più nulla da fare se non constatarne l'avvenuto decesso.



Cinque femminicidi in meno di 24 ore a Vienna: 3 uccise a pugnalate in una casa chiusa e 2 strangolate

L'ultimo messaggio

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo prima di consegnarsi ha scritto un messaggio ad un amico: «Ho fatto una cazzata».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA