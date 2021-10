Il marito la tradisce, lei si vendica e posta in rete il suo video hot con l'amante

Per vendicarsi del marito infedele ha postato sui social un video hot di lui con l'amante. Colpendo in un colpo solo il fedifrago e la malcapitata - vittima di revenge porn -, la donna tradita ha prima inviato il filmino ad una amica e poi l'ha condiviso in rete.

La relazione clandestina si è così interrotta con l'amante che ha scoperto sul web di essere stata ripresa di nascosto dall'uomo durante il rapporto sessuale su un camion. I protagonisti della vicenda sono cremonesi, la storia si è verificata tra Cremona e la provincia di Piacenza, teatro degli incontri clandestini. La moglie vendicativa una 49enne è stata rinviata a giudizio. Difesa dall'avvocato Fabio Galli, sarà a processo il 17 gennaio prossimo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 22:25

