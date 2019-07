Il marito viene stroncato da un infarto: lei chiama i soccorsi, poi muore anche lei

Lunedì 8 Luglio 2019, 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ha retto alla morte del marito, stroncato all’improvviso da un infarto, e poco dopo è morta anche lei: è la drammatica storia avvenuta a Torino, protagonisti due anziani coniugi,e sua moglieAlfredo, 75 anni, cardiopatico, ha avuto un: Lina, di qualche anno più giovane, ha subito chiamato i soccorsi, ma l’ambulanza non ha potuto nulla e. Per il dolore, qualche minuto dopo, la donna ha avuto, secondo quanto riporta la testata onlineL’infarto che ha avuto Lina è stato troppo forte per essere rianimata nonostante i soccorritori fossero già sul posto: i medici hanno dovuto fronteggiare due casi in pochi minuti, non riuscendo a salvare la vita di nessuno dei due. L’amore che li aveva uniti in vita, li ha purtroppo uniti anche nella morte.