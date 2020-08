Torna a casa e trova il marito medico morto sul divano in salotto

Si terranno questa mattina alle ore 10 nella chiesa monumentale di Sant’Agostino ad Ascoli le esequie del dottor Francesco Narducci, stimato medico di base e dentista ascolano deceduto improvvisamente. Potrebbe essere stato un attacco cardiaco a stroncare a 69 anni il dottor Narducci che è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di corso Mazzini.È stata la moglie Maria Teresa, medico rianimatore all’opsedale Mazzoni, a fare la tragica scoperta: è rientrata in casa dopo un impegno e ha visto il marito seduto sulla poltrona del salotto. Purtroppo, poco dopo si è resa conto che il suo cuore aveva cessato di battere. Francesco Narducci era molto conosciuto e apprezzato in città per le sue doti umane e professionali tanto che i colleghi di lavoro lo ricordano come una persona solare, generosa, mai incline alle insinuazioni e al pettegolezzo. Più di una ventina di anni fa aveva avuto, purtroppo, una brutta esperienza che lo avrebbe poi segnato profondamente negli anni a venire.