Roma, marito e moglie trovati morti: ipotesi omicidio-suicidio

Venerdì 21 Giugno 2019, 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marito e moglie trovati morti a. Due coniugi, di 74 e 77 anni, sono stati trovati morti in casa a Roma. È accaduto in via Santi Cosma e Damiano, in zona Tomba di Nerone. L'allarme è stato dato da una familiare che abita fuori Roma e da ieri non riusciva a contattarli.Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco. I corpi di marito e moglie erano sul letto, accanto a loro sarebbe stata ritrovata una pistola. Da chiarire la causa della morte. Non si esclude nessuna ipotesi.