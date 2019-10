Marito e moglie morti insieme: precipitati con l'auto in un dirupo

Sbanda in auto e centra un platano. Muore incastrato tra le lamiere

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, Gisella Bucci e Ledo Scartabelli, 80 e 85 anni,. È accaduto ieri in via Baggio e Poggione, in località Pratopiano (Pistoia). I vigili del fuoco erano stati allertati dalla polizia perchè i due anziani ieri sera non avevano fatto rientro a casa. Le due persone nella mattinata si trovavano nella zona di Badia a Taona (Pistoia) e i soccorritori sono confluiti in quella direzione.Mentre si stavano effettuando le ricerche, i soccorritori sono stati avvisati da alcuni conoscenti della coppia che avevano avvistato l'auto dei due ottantenni in via Baggio e Poggione. I vigili del fuoco, insieme alla polizia, hanno raggiunto la zona dell'incidente constatando che la, per poi terminare la sua corsa contro un albero.L'uomo e la donna, che si trovavano ancora all'interno dell'auto, sono stati dichiarati privi di vita dal personale sanitario del 118, giunto sul posto successivamente insieme al personale del sast. Dopo aver avuto l'autorizzazione alla rimozione delle salme, quest'ultime sono state recuperate e portate sulla strada dai vigili del fuoco in collaborazione con quello del soccorso alpino, e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.