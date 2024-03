Marcella muore a 77 anni, suo marito Franco non regge al dolore e si spegne un giorno dopo. I figli: «Uniti nella morte, come nella vita» Marcella e Franco verranno celebrati in un'unica cerimonia, che si terrà nella chiesa di Sant’Antonio domani, martedì 26, alle ore 15







di Redazione Web Marcella e Franco. Franco e Marcella. Due persone che erano diventati una cosa sola dopo tanti anni di matrimonio. Un solo cuore. Così, quando Marcella è morta, Franco non ha resistito e l'ha seguita nel tragico destino. Lei, 77 anni, si è spenta sabato a San Benedetto del Tronto, dove vivevano. Un dispiacere troppo grande per il marito (84 anni), che insieme ai due figli Stefano e Patrizia aveva dovuto organizzarle il funerale all'amore della sua vita. Poche ore dopo è deceduto, straziato dal dolore per quella perdita. Sul manifesto funebre i figli hanno scritto la frase «Come nella vita, così nella morte». Marcella e Franco verranno celebrati in un'unica cerimonia, che si terrà nella chiesa di Sant’Antonio domani, martedì 26, alle ore 15. Quindi entrambi compiranno il loro ultimo viaggio verso il cimitero di San Benedetto del Tronto. Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 14:11

