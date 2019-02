Marito, moglie, genero e tre figlie: presa la banda di ladri a conduzione familiare

probabilmente svaligiati, sequestrati insieme a telecomandi elettrici di cancelli, disturbatori di frequenze, chiavi passe-partout per aprire le porte, targhe false e refurtiva per oltre 40 mila euro. È il bilancio di un'operazione condotta dai carabinieri di Torino che ha portato alla scoperta di un intero nucleo famigliare di etnia sinti, specializzato nei furti e nella ricettazione., sono state denunciate. Gli indagati sono sospettati, a vario titolo, di aver collaborato o di aver realizzato centinaia di furti a Torino e provincia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, genero e suocero rubavano, verosimilmente, le chiavi di casa lasciate nelle auto in sosta nei parcheggi dei supermercati e, dopo, aver copiato l'indirizzo dal libretto circolazione, consegnavano le informazioni e le chiavi ad altri complici che provvedevano a svaligiare gli appartamenti, mentre il proprietario faceva la spesa.A casa dei fermati, e dei loro complici, i carabinieri hanno sequestrato oltre ai mazzi di chiavi e ai telecomandi elettrici, anche 200 capi di abbigliamento, orologi di lusso e tutto i kit per realizzare targhe false. Durante la perquisizione è stato scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica.