Marito geloso buca le 4 gomme dell'auto alla moglie per non farla andare al lavoro

Geloso al punto di forare tutti e quattro gli pneumatici dell'auto della moglie per impedirle di andare a lavorare. E non è l'unica vessazione a cui era avvezzo il marito 43enne per il quale è stato disposto il divieto di avvicinamento a lei e ai figli in quanto accusato di maltrattamenti in famiglia. Provvedimento disposto dal gip di Perugia e notificato dalla polizia di Assisi.

Mamma picchiata davanti al figlio perché vuole andare in palestra: il compagno le ha rotto il naso

Quasi 20 anni di maltrattamenti

L'uomo è accusato anche di avere costretto «in più occasioni» la moglie a commettere dei furti. Secondo gli inquirenti nel corso delle indagini sono emersi «numerose» vessazioni fisiche e psicologiche compiute dall'indagato fin dall'anno successivo alla nascita del figlio, ora ventenne. In particolare si sarebbe lasciato andare a minacce, aggressioni verbali e offese nei confronti della moglie «procurandole uno stato di sofferenza, depressione e paura». In una nota diffusa dalla Procura di Perugia si parla di «gelosia ossessiva» da parte dell'uomo. Verso la fine di giugno, dopo che le erano stati forati gli pneumatici dell'auto, la donna aveva chiesto aiuto alla polizia. Di qui il divieto di avvicinamento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 08:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA