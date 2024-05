Il marito la lascia dopo 40 anni e va a vivere con l'amante nella sua stessa via, lei cade in depressione: sarà risarcita

di Redazione web

Dopo 40 anni di matrimonio il marito la lascia e va a vivere con l'amante nella stessa strada in cui vive la ex moglie. Una situazione che ha provocato nella donna, casalinga 59enne di Sant'Arcangelo di Romagna (Rimini) uno stato di depressione per cui è riuscita a ottenere un risarcimento per danni morali.

Il trauma

La situazione, di per sé traumatica, è stata ulteriormente aggravata dal mancato pagamento degli alimenti. Il matrimonio, durato quasi 40 anni, si è concluso in maniera brusca e dolorosa. «Se ne è andato via di casa dalla sera alla mattina, mi ha mollato per un'altra», racconta la donna al Resto del Carlino, ricordando quel momento con sofferenza. Ma il trauma non si è fermato lì. L'ex marito, infatti, ha smesso di contribuire al pagamento del mutuo della casa, lasciando la donna in gravi difficoltà finanziarie. Come se non bastasse, nell'agosto del 2023, l'uomo ha deciso di andare a vivere con la sua nuova compagna, più giovane, proprio nella stessa via dove risiedono la donna e uno dei loro figli.

La battaglia legale

Disperata e senza alternative, la donna ha deciso di intraprendere un'azione legale contro l'ex coniuge.

