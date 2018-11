di Domenico Zurlo

Dietro il dramma di, l'infermiera che ha ucciso i figlioletti e si è suicidata, c'era un passato di sofferenza: Marisa, che apparteneva a una famiglia molto conosciuta nella zona, in giovane età aveva perso il padre, morto in un incidente stradale, e in un altro incidente aveva perso nell'inverno del 2000 il fratello Paolo, morto travolto da uno spazzaneve mentre sgomberava la neve sulla strada regionale di Cogne.«Stiamo parlando di una famiglia normale, che partecipava alla vita sociale del paese attraverso il volontariato», ha spiegato il vicesindaco di Aymavilles, Fedele Belley. «Lei aveva un carattere un po' chiuso - aggiunge - ma nessuno poteva immaginare una cosa simile». «Siamo sgomenti, senza parole. Non so come la comunità potrà riprendersi da questa tragedia», commenta ancora Belley.