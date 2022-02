Prezzi, stangata sugli alimentari. «A gennaio +4,8%»

L'inflazione vola, e arriva a livelli che non si vedevano da 26 anni. Il dato definitivo dell'Istat fissa l'asticella della crescita dei prezzi al consumo a gennaio al +4,8%, un tasso che non si vedeva dall'aprile 1996. L'inflazione acquisita per il 2022 è già al 3,4%, ma è difficile che l'indice possa restare a questo livello negli altri 11 mesi: considerato che la corsa delle bollette non si arresta, c'è già chi intravede il rischio che l'anno possa chiudere a +5,6%. E mentre cresce la preoccupazione per uno scenario che potrebbe compromettere anche la ripresa, con le associazioni dei consumatori che calcolano una stangata per le famiglie fino a quasi 1.800 euro l'anno, sale il pressing sul governo affinché intervenga presto e con misure strutturali.

A gennaio, secondo i dati definitivi dell'Istituto di statistica, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dell'1,6% su base mensile, portando il tasso annuo a salire appunto al +4,8%, dal +3,9% di dicembre.

Accelerano anche i prezzi del carrello della spesa (+3,2% dal +2,4% di dicembre) e dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (+4,3% da +4%). A trainare la fiammata sono soprattutto i beni energetici regolamentati, che registrano una crescita su base annua mai registrata (+94,6% più del doppio del +41,9% di dicembre). E così corrono anche i prezzi per spese che includono le tariffe energetiche, come abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da +14,4% di dicembre a +22,7%). Accelerano, anche se in modo più contenuto, i prezzi della componente non regolamentata, mentre rallentano i prezzi del gasolio per i mezzi di trasporto, della benzina, degli altri carburanti e del gasolio da riscaldamento.

Corrono, sebbene in misura minore, anche i prodotti alimentari e bevande analcoliche, dei mobili e articoli per la casa, di ricreazione, spettacoli e cultura e dei servizi ricettivi e di ristorazione.

