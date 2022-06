Mario, 35 anni, muore a Palma di Maiorca investito dalla polizia. «La volante correva a tutta velocità»

Un cittadino italiano di 35 anni, Mario Decandia, è morto a Palma di Maiorca investito da un'auto della polizia locale impegnata in un servizio di emergenza. La vittima, originaria della Sardegna, era da anni impiegato nel settore alberghiero e della ristorazione nelle Baleari.

Italiano muore a Palma di Maiorca: Mario, cameriere 35enne, investito e ucciso dalla polizia

Nell'incidente sono rimaste gravemente ferite altre due persone. Come spiega ad Adnkronos l'amico della vittima Stefano Munari, che a Palma di Maiorca ha fondato la radio "Italiana", alcuni testimoni riferiscono che «la pattuglia stesse correndo a tutta velocità perché stava intervenendo per un'emergenza, ma sembra che non avesse le luci blu accese». Invitando a vedere «le registrazioni delle telecamere pubbliche» per fugare i dubbi sulla dinamica dell'incidente, Munari riferisce che la polizia ha perso il controllo del mezzo e invaso il marciapiede, investito i tre giovani che avevano finito il turno al ristorante oltre a panchine e lampioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 08:25

